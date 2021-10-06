Мирон Маркевич нагадав росіянам, що міжнародна спільнота визнає Крим українським.

Колишній головний тренер збірної України, "Металіста", "Дніпра" та інших команд Мирон Маркевич відповів на обурення росіян після того, як УЄФА представив логотип Євро-2024 і опублікував карту України з Кримом.

Маркевича цитує meta-ratings.com.ua.

"Це виважені і правильні рішення і дії УЄФА. Росія чомусь вважає, що Крим - її територія, але міжнародна спільнота дотримується іншої точки зору", - сказав Маркевич.

Він підкреслив, що УЄФА показав свою чітку позицію в цьому питанні:

"УЄФА, що відрадно, продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Він послідовний, оскільки пару років тому вже були спроби російської сторони включити кримські команди до складу чемпіонату Росії. Але також УЄФА наклав на це жорстке вето. І правильно зробив, тому що Крим - це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає і своєму статуту, і статуту ООН".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН в грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський ввів 26 лютого в Україні День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічну пам'ятну дату з метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Антон Дудар