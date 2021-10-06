Колишній головний тренер збірної України, "Металіста", "Дніпра" та інших команд Мирон Маркевич відповів на обурення росіян після того, як УЄФА представив логотип Євро-2024 і опублікував карту України з Кримом.
Маркевича цитує meta-ratings.com.ua.
"Це виважені і правильні рішення і дії УЄФА. Росія чомусь вважає, що Крим - її територія, але міжнародна спільнота дотримується іншої точки зору", - сказав Маркевич.
Він підкреслив, що УЄФА показав свою чітку позицію в цьому питанні:
"УЄФА, що відрадно, продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Він послідовний, оскільки пару років тому вже були спроби російської сторони включити кримські команди до складу чемпіонату Росії. Але також УЄФА наклав на це жорстке вето. І правильно зробив, тому що Крим - це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає і своєму статуту, і статуту ООН".
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Окупація Криму Росією
- Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
- Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".
- Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.
- У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
- Генасамблея ООН в грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.
- Президент Володимир Зеленський ввів 26 лютого в Україні День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічну пам'ятну дату з метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.