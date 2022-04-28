Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант зміни формату плей-офф Ліги чемпіонів.
За інформацією The Times, у півфінальній стадії турніру може бути введений так званий "Фінал чотирьох".
Проведення "Фіналу чотирьох" в Лізі чемпіонів має на увазі, що кількість матчів у кожній з пар на стадії 1/2 фіналу буде скорочено до одного. При цьому півфінали і фінал можуть проводитися протягом одного тижня в одному місті.
Пропозицію щодо реформи формату плей-офф ЛЧ висунула Європейська асоціація клубів (ECA).
"Спонсорам це дуже сподобається. Це модель Супербоула, коли все будується не навколо гри, а навколо цілого тижня.
Період уваги буде набагато більш тривалим і концентрованим", - заявив піар-радник Тім Кроу, який допомагав у роботі над чемпіонатами світу і Олімпіадою.
Зараз, як вважає Кроу, про фінал ЛЧ всі згадують тільки за день до нього і для спонсорів це не дуже вигідно.
Ця історія не подобається об'єднаній групі "Fans Europe". Вони вже висловили свої побоювання УЄФА: вважають, що для вболівальників такий тиждень буде занадто дорогим задоволенням, таким чином, матчі втратять справжніх фанатів через відсутність домашніх стадіонів.
"Фінал чотирьох" можуть ввести з сезону-2024/25, коли турнір проходитиме за новою схемою. Планується, що 36 клубів візьмуть участь в єдиному груповому раунді, де суперник визначатиметься за швейцарською системою.
Нагадаємо, що в поточному сезоні в півфінал турніру пройшли "Реал Мадрид", "Вільярреал", "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті".
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-офф турніру вийшли по дві кращі команди з кожної групи.
- "Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.
- "Челсі" - чинний володар трофею.
- Півфінали відбудуться 26-27 квітня і 3-4 травня. Фінал буде зіграний 28 травня в Парижі.
- Спочатку фінал ЛЧ повинен був прийняти Санк-Петербург, але через військову агресію РФ УЄФА позбавив Росію права прийняти фінал турніру. Крім того всі російські клуби і збірна були відсторонені від ігор під егідою ФІФА та УЄФА.