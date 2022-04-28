Новий формат можуть ввести з сезону-2024/25.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант зміни формату плей-офф Ліги чемпіонів.

За інформацією The Times, у півфінальній стадії турніру може бути введений так званий "Фінал чотирьох".

Проведення "Фіналу чотирьох" в Лізі чемпіонів має на увазі, що кількість матчів у кожній з пар на стадії 1/2 фіналу буде скорочено до одного. При цьому півфінали і фінал можуть проводитися протягом одного тижня в одному місті.

Пропозицію щодо реформи формату плей-офф ЛЧ висунула Європейська асоціація клубів (ECA).

"Спонсорам це дуже сподобається. Це модель Супербоула, коли все будується не навколо гри, а навколо цілого тижня.

Період уваги буде набагато більш тривалим і концентрованим", - заявив піар-радник Тім Кроу, який допомагав у роботі над чемпіонатами світу і Олімпіадою.

Зараз, як вважає Кроу, про фінал ЛЧ всі згадують тільки за день до нього і для спонсорів це не дуже вигідно.

Ця історія не подобається об'єднаній групі "Fans Europe". Вони вже висловили свої побоювання УЄФА: вважають, що для вболівальників такий тиждень буде занадто дорогим задоволенням, таким чином, матчі втратять справжніх фанатів через відсутність домашніх стадіонів.

"Фінал чотирьох" можуть ввести з сезону-2024/25, коли турнір проходитиме за новою схемою. Планується, що 36 клубів візьмуть участь в єдиному груповому раунді, де суперник визначатиметься за швейцарською системою.

Нагадаємо, що в поточному сезоні в півфінал турніру пройшли "Реал Мадрид", "Вільярреал", "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті".

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