Новий формат єврокубків набуде чинності з сезону-2024/2025.

Виконком УЄФА затвердив новий формат розіграшу єврокубкових турнірів, який діятиме з сезону-2024/2025.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв так звану "швейцарську систему". Зміни стосуються всіх трьох єврокубкових турнірів - Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Нововведення УЄФА для Ліги чемпіонів

Кількість клубів, які братимуть участь у Лізі чемпіонів УЄФА, збільшиться з 32 до 36.

Кількість команд, що представляють ту чи іншу країну в єврокубку, буде частково залежати від успіхів минулого сезону, а не тільки визначатися на підставі клубних коефіцієнтів. Дві кращі країни отримають два додаткових місця в турнірі.

Кількість турів на груповому етапі була 6 (3 суперника, з кожним вдома і в гостях), а стане 8 (4 гри вдома, 4 - на виїзді).

Всі 36 команд будуть в одній турнірній таблиці. Календар не визначений заздалегідь, а залежить від успішності виступу (команда на піку гратиме з такими ж перемагаючими суперниками, аутсайдер отримає порівнянних суперників - так у кожного буде шанс піднятися в таблиці; при цьому аутсайдерам все одно гарантовані матчі з топами).

У новому форматі на груповому етапі буде зіграно 144 матчі замість 96 зараз.

8 турів Ліги чемпіонів проводитимуться протягом 10 єврокубкових тижнів. За одним тижнем з єврокубкового календаря буде віддано ексклюзивно Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Виконком УЄФА підтвердив, що всі матчі до фіналу як і раніше будуть проводитися в середині тижня, визнаючи тим самим важливість календаря внутрішніх змагань по всій Європі.

Яким буде плей-офф Ліги чемпіонів

Вісім кращих команд загального етапу ЛЧ автоматично потраплять в плей-офф.

Команди, що зайняли місця з 9-го по 24-е, битимуться в двоматчевому плей-офф і розіграють ще 8 путівок.

Далі - 1/8 фіналу в два матчі і все по колишньому формату.

Подібним чином також зміниться формат Ліги Європи (8 матчів на загальному етапі) і Ліги конференцій (6 матчів на загальному етапі). На загальному етапі в обох турнірах також зіграє по 36 команд.

Хто отримає 4 додаткових путівки до загального етапу Ліги чемпіонів

Одне місце отримає клуб, який фінішує третім в чемпіонаті асоціації, що займає п'яту сходинку в рейтингу УЄФА (зараз це "Монако").

Одне місце отримає національний чемпіон, який кваліфікується по шляху чемпіонів, оскільки кількість таких путівок збільшиться з чотирьох до п'яти (в цьому сезоні пройшли "Шериф", "Зальцбург", "Мальме" і "Янг Бойз").

Ще по одному додатковому місцю в ЛЧ отримають дві кращі країни за підсумками єврокубкового сезону (ЛЧ + ЛЄ+ ЛК). Якби це правило діяло в цьому році, то по додатковій команді в ЛЧ отримали б Англія і Нідерланди.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів цього сезону зіграють мадридський "Реал" і "Ліверпуль". Поєдинок відбудеться 28 травня в Парижі. Спочатку вирішальний матч повинен був прийняти Санкт-Петербург, але через військову агресію РФ УЄФА позбавив Росію права прийняти фінал турніру.

Крім того, російські команди не зможуть виступати в турнірах під егідою УЄФА у новому сезоні. А жіноча футбольна збірна не братиме участі в чемпіонаті Європи-2022.

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