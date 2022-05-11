Виконком УЄФА затвердив новий формат розіграшу єврокубкових турнірів, який діятиме з сезону-2024/2025.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв так звану "швейцарську систему". Зміни стосуються всіх трьох єврокубкових турнірів - Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.
Нововведення УЄФА для Ліги чемпіонів
- Кількість клубів, які братимуть участь у Лізі чемпіонів УЄФА, збільшиться з 32 до 36.
- Кількість команд, що представляють ту чи іншу країну в єврокубку, буде частково залежати від успіхів минулого сезону, а не тільки визначатися на підставі клубних коефіцієнтів. Дві кращі країни отримають два додаткових місця в турнірі.
- Кількість турів на груповому етапі була 6 (3 суперника, з кожним вдома і в гостях), а стане 8 (4 гри вдома, 4 - на виїзді).
- Всі 36 команд будуть в одній турнірній таблиці. Календар не визначений заздалегідь, а залежить від успішності виступу (команда на піку гратиме з такими ж перемагаючими суперниками, аутсайдер отримає порівнянних суперників - так у кожного буде шанс піднятися в таблиці; при цьому аутсайдерам все одно гарантовані матчі з топами).
- У новому форматі на груповому етапі буде зіграно 144 матчі замість 96 зараз.
- 8 турів Ліги чемпіонів проводитимуться протягом 10 єврокубкових тижнів. За одним тижнем з єврокубкового календаря буде віддано ексклюзивно Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
- Виконком УЄФА підтвердив, що всі матчі до фіналу як і раніше будуть проводитися в середині тижня, визнаючи тим самим важливість календаря внутрішніх змагань по всій Європі.
Яким буде плей-офф Ліги чемпіонів
- Вісім кращих команд загального етапу ЛЧ автоматично потраплять в плей-офф.
- Команди, що зайняли місця з 9-го по 24-е, битимуться в двоматчевому плей-офф і розіграють ще 8 путівок.
- Далі - 1/8 фіналу в два матчі і все по колишньому формату.
Подібним чином також зміниться формат Ліги Європи (8 матчів на загальному етапі) і Ліги конференцій (6 матчів на загальному етапі). На загальному етапі в обох турнірах також зіграє по 36 команд.
Хто отримає 4 додаткових путівки до загального етапу Ліги чемпіонів
- Одне місце отримає клуб, який фінішує третім в чемпіонаті асоціації, що займає п'яту сходинку в рейтингу УЄФА (зараз це "Монако").
- Одне місце отримає національний чемпіон, який кваліфікується по шляху чемпіонів, оскільки кількість таких путівок збільшиться з чотирьох до п'яти (в цьому сезоні пройшли "Шериф", "Зальцбург", "Мальме" і "Янг Бойз").
- Ще по одному додатковому місцю в ЛЧ отримають дві кращі країни за підсумками єврокубкового сезону (ЛЧ + ЛЄ+ ЛК). Якби це правило діяло в цьому році, то по додатковій команді в ЛЧ отримали б Англія і Нідерланди.
Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів цього сезону зіграють мадридський "Реал" і "Ліверпуль". Поєдинок відбудеться 28 травня в Парижі. Спочатку вирішальний матч повинен був прийняти Санкт-Петербург, але через військову агресію РФ УЄФА позбавив Росію права прийняти фінал турніру.
Крім того, російські команди не зможуть виступати в турнірах під егідою УЄФА у новому сезоні. А жіноча футбольна збірна не братиме участі в чемпіонаті Європи-2022.