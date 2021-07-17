Також визначилася доля майбутніх фіналів Ліги Європи.

Виконавчий комітет УЄФА визначився з містами-господарями та стадіонами, які в найближчі роки проведуть фінали ряду престижних клубних турнірів.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті УЄФА.

Після перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2021 зі Стамбула в Порту було вирішено провести фінал Ліги чемпіонів-2023 на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.

Своєю чергою, фінал Ліги чемпіонів 2023 року, який спершу планувалося провести у Мюнхені, переноситься на 2025 рік. А стадіон "Вемблі" в Лондоні проведе фінал Ліги чемпіонів 2024 року.

Міста-господарі фіналів Ліги чемпіонів

2022 - Санкт-Петербург (Росія)

2023 - Стамбул (Туреччина)

2024 - Лондон (Англія)

2025 - Мюнхен (Німеччина)

Міста-господарі фіналів Ліги Європи

2022 - Севілья (Іспанія)

2023 - Будапешт (Угорщина)

2024 - Дублін (Ірландія)

2025 - Більбао (Іспанія)

Місто-господар фіналу Ліги конференцій

2022 - Тирана (Албанія)

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Автор: Артем Будрін