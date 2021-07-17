Виконавчий комітет УЄФА визначився з містами-господарями та стадіонами, які в найближчі роки проведуть фінали ряду престижних клубних турнірів.
Про це йдеться у заяві на офіційному сайті УЄФА.
Після перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2021 зі Стамбула в Порту було вирішено провести фінал Ліги чемпіонів-2023 на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.
Своєю чергою, фінал Ліги чемпіонів 2023 року, який спершу планувалося провести у Мюнхені, переноситься на 2025 рік. А стадіон "Вемблі" в Лондоні проведе фінал Ліги чемпіонів 2024 року.
Міста-господарі фіналів Ліги чемпіонів
2022 - Санкт-Петербург (Росія)
2023 - Стамбул (Туреччина)
2024 - Лондон (Англія)
2025 - Мюнхен (Німеччина)
Міста-господарі фіналів Ліги Європи
2022 - Севілья (Іспанія)
2023 - Будапешт (Угорщина)
2024 - Дублін (Ірландія)
2025 - Більбао (Іспанія)
Місто-господар фіналу Ліги конференцій
2022 - Тирана (Албанія)
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