В УЄФА розглядають варіант з турніром, в якому зіграють відразу 32 збірні.

УЄФА вивчає варіант з розширенням чемпіонату Європи до 32 учасників.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела, знайомі з процесом.

Зазначається, що УЄФА "натхнений успіхом чемпіонату Європи цього року" і у зв'язку з цим може знову розширити турнір.

Ще однією причиною для такого рішення є "нормалізація" формату фінального турніру - при нинішньому форматі незручним є вихід у плей-офф чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця на груповому етапі.

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Дане рішення може бути прийнято до кінця 2023 року, а зміни у форматі турніру в такому випадку набудуть чинності з 2028 року.

Відзначимо, що під егідою УЄФА виступає всього 55 збірних. При розширенні турніру кваліфікація практично втратить сенс. Її формат може бути переглянутий - наприклад, можуть з'явитися передкваліфікаційні турніри, або ж путівки на Євро можуть розігруватися в рамках Ліги націй.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з футболу, починаючи з 2026 року, буде розширено з 32 до 48 команд.

Розширення євро: що було раніше

До 1980 року у фінальній частині чемпіонатів Європи брало участь тільки чотири збірні, з 1980 по 1992-й - вісім збірних.

Формат з 16 учасниками був введений на Євро-1996 і прожив до Євро-2012, який пройшов в Україні та Польщі.

З 2016 року турнір з ініціативи екс-президента УЄФА Мішеля Платіні був розширений до 24 команд.

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Автор: Антон Дудар