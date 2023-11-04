Український чемпіон вважає перемогу Тайсона Ф'юрі заслуженою.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Олександр Усик поділився своєю думкою про поєдинок володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Український боксер вважає, що "Циганський король" заслужено став переможцем цього бою.

"Коли я побачив нокдаун, я трохи запереживав. Перш за все я дуже хвилювався за Ф'юрі, оскільки думав, що можуть бути якісь порушення. Я навіть кричав Тайсону, щоб він працював джебом і рухався.

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З точки зору боксу Тайсон переміг. Звичайно, що накладається тяжкість на те, що Нганну - це не боксер, а Тайсон Ф'юрі - чемпіон світу в суперважкій вазі", - заявив Усик в коментарі YouTube-каналу TNT Sport Boxing.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Нганну відбувся 28 жовтня в Саудівській Аравії і завершився перемогою "Циганського короля" роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді поєдинку камерунський боєць відправив британця в нокдаун, проте дотиснути суперника і здобути перемогу у Френсіса не вийшло.

Додамо, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі стане Олександр Усик. Раніше боксери підписали контракт на бій.

Очікується, що поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться на початку наступного року в Саудівській Аравії.

Відзначимо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чеміоном в суперважкій вазі.

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