Девід Хей прокоментував бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей поділився своїм прогнозом на бій володаря титулів WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика проти обов'язкового претендента від WBA Деніеля Дюбуа.

42-річний британець заявив, що якщо Дюбуа битиметься з Усиком, як у попередніх своїх боях, то він програє українцю.

"Якщо подивитися на котирування букмекерів, то у претендента немає шансів. Час від часу трапляється, якщо є серце, якщо є розум, то в суперважкій вазі відбуваються божевільні речі. Все залежить тільки від Дюбуа.

Відео дня

Якщо Дюбуа буде робити те ж, що і в попередніх боях, то він програє бій за очками або нокаутом в пізніх раундах. Якщо він буде битися, як в бою з Кевіном Лереною, то він програє бій. Це не секрет.

Також якщо він буде битися так, як бився з Джо Джойсом, а це були два його останніх великих бою, то він програє. Але я вірю, що є версія, яку ми ще не бачили. Я бачив в залі, в спарингах те, чого не бачив на рингу. Я оцінив Дюбуа значно вище після того, як подивився його спаринги за закритими дверима, тому що він робив те, чого ще не робив у своїх боях", - наводить слова Хея Boxingnews24.

Бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBO і IBF, якими володіє український боксер.

У послужному списку Усика 20 перемог у 20 поєдинках на професійному рингу. Свій попередній бій український боксер провів у серпні минулого року. У реванші Усик переміг Ентоні Джошуа і захистив свої титули.

Дюбуа також провів на профі-рингу 20 боїв. Британець здобув 19 перемог (18 нокаутом), зазнавши однієї поразки. Свій останній бій Даніель провів 3 грудня 2022 року. Він переміг південноафриканського боксера Кевіна Лерену.

Вас також можуть зацікавити новини: