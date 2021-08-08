Після вильоту з єврокубків полтавці повністю зосередилися на чемпіонаті України.

Полтавська "Ворскла" після того, як сенсаційно покинула Лігу конференцій, очолила турнірну таблицю УПЛ. За три поєдинки команда Юрія Максимова набрала 7 очок та розташувалася на першій сходинці.

В цьому турі вдома полтавці розгромили "Львів". 29-річний форвард "Ворскли" Руслан Степанюк вже забив 4 голи в цьому сезоні УПЛ та вирвався на перше місце в гонитві бомбардирів.

"Львів" має одне очко поки що та посідає 13-е місце - в зоні вильоту.

"Ворскла" - "Львів" - 4:1

Голи: Кане, 2, Тілль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгий, 86

"Ворскла": Різник, Пердута, Якубу, Скляр, Тілль (Кравчук, 78), Степанюк (Вакула, 73), Тамм, Чеснаков, Пуцлін (Яворський, 78), Челядін (Пешіч, 59), Кане

"Львів": Костик, Романчук, Махмутовіч, Якимець, Нич (Ренан, 58), Брікнер (Довгий, 63), Бусько, Ернест, Чир'як (Політило, 58), Альваро (Хамелюк, 74), Шина (Грисьо, 58)

Огляд матчу.

Українська Прем'єр-ліга: 3-й тур

Автор: Артем Будрін