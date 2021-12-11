У Луцьку відбувся поєдинок 18-го туру УПЛ, в якому зустрічалися "Верес" і "Рух". Суперники розійшлися миром.
"Верес" після цього протистояння набрав 23 очки і займає в УПЛ восьме місце. "Рух", у якого 18 очок, йде одинадцятим.
"Верес" - "Рух" - 1:1
Голи: Панасенко, 62 - Климчук, 82 (з пенальті)
"Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Мірошник, С. Шестаков, Петько, Кучеров, Г. Пасіч, Панасенко (Гегедош, 64), Дахновський (Є. Пасіч, 64), Сергійчук (М. Шестаков, 64)
"Рух": Паньків, Роман, Білий, Дідик, Сич, Сапуга, Федорчук, Бойчук (Мисик, 67), Таллес (Притула, 79), Альваренга (Рунич, 67), Климчук
Відео голу "Вереса"
Відео голу "Руху"
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