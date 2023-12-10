Гол Руслана Степанюка врятував "Ворсклу" від поразки в грі з "Рухом".

У неділю, 10 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала "Рух".

Гра проходила на стадіоні "Ворскла" в Полтаві і завершилася внічию.

Футболісти "Руха" вийшли вперед у першому таймі, автором голу став Василь Рунич. Нападник забив на 24-й хвилині після передачі Євгена Пастуха.

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У кінцівці гри "Ворсклі" вдалося врятуватися від поразки - гол з передачі Іллі Крупського забив Руслан Степанюк.

"Ворскла" - "Рух" - 1:1

Голи: Степанюк, 83 - Рунич, 24

"Рух" набрав 26 очок і піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Ворскла" з 23 очками йде на сьомій позиції.

У наступному турі чемпіонату України полтавська "Ворскла" зустрінеться з луганською "Зорею", а львівський "Рух" зіграє проти житомирського "Полісся".

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