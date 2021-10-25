УПЛ виступила проти ініціативи ФІФА.

Українська Прем'єр-ліга не підтримала ідею проведення чемпіонату світу з футболу кожні 2 роки.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Українська Прем’єр-Ліга взяла участь у проведенні Генеральної Асамблеї Асоціації Європейських Ліг, яку влаштувала Lega Serie A (чемпіонат Італії).

На порядку денному обговорили пропозицію ФІФА щодо внесення змін до міжнародного календаря матчів та проведення ЧС кожні два роки. Українська Прем’єр-ліга приєдналася до думки національних футбольних ліг та рішуче заявила про неможливість запровадження запропонованих змін. Ліги одноголосно наклали вето на пропозицію ФІФА.

Два наступних мундіалі приймуть Катар (2022 рік) та спільно втрьох Канада, Мексика й США (2026 рік).

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ФІФА хоче проводити ЧС кожні два роки: що відомо

Вперше про ідею ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки стало відомо на початку вересня. Щоб вмістити турнір в календар, у ФІФА пропонують зменшити кількість відбіркових матчів, а також кількість пауз на матчі збірних.

"Вірю в те, що потрібно більше престижних турнірів, будь то чемпіонат світу або щось ще. Це чарівний турнір, і саме тому, можливо, його потрібно проводити частіше. Супербоул проводиться щороку, "Вімблдон" або Ліга чемпіонів проходять щороку, і всі залишаються в передчутті і чекають з нетерпінням", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Президент УЄФА Александер Чеферін відразу заявив, що це буде "смерті подібно" і що європейські збірні можуть бойкотувати турнір.

Проти проведення турніру виступила низка відомих особистостей зі світу футболу: Карло Анчелотті, Паоло Мальдіні та інші.

Керівник іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що ліги не допустять проведення турніру кожні два роки. Також проти виступила французька Ліга 1. Асоціації північних країн Європи зробили спільну заяву, рішуче виступивши проти даної ідеї.

Автор: Артем Будрін