Перемогу київському клубу приніс гол Ігоря Краснопіра.

У неділю, 8 жовтня, відбувся поєдинок десятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Оболонь" приймала харківський "Металіст 1925".

Гра проходила на стадіоні "Оболонь Арена" в Києві і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

Єдиний гол у грі, який вирішив результат цієї зустрічі, був забитий на 33-й хвилині - відзначився Ігор Краснопір. Асистував йому Валерій Дубко.

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Відзначимо, що "Металіст 1925" закінчував цю гру удев'ятьох. Спочатку на 60-й з поля був вилучений ігор Курило, потім на 80-й хвилині - Олег Мозіль.

"Оболонь" - "Металіст 1925" - 1:0

Гол: Краснопір, 33

"Оболонь": Рибка, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Карась, Мороз, Дубко, Мединський (Нагієв, 90), Косовський, Суханов (Тарануха, 46), Краснопір

"Металіст 1925": Мозіль, Жичиков, Фаріна, Курило, Червак, Габелок, Арі Моура (Русін Р., 46), Вачіберадзе (Бичек, 75), Сидоров (Юсов, 46), Дмитренко (Ткачук Є., 62), Борячук (Чирук, 75)

Попередження: Прокопенко (40), Суханов (45+3), Мороз (74), Дубко (76) – Курило (9)

Вилучення: Курило (60), Мозіль (79)

Перемога в цій грі дозволила "Оболоні" обійти "Металіст 1925" в турнірній таблиці УПЛ і піднятися на 10-е місце. В активі "пивоварів" 12 очок, у харків'ян - 11 балів.

У наступному турі чемпіонату України "Оболонь" зіграє проти луганської "Зорі", а "Металіст 1925" зустрінеться з криворізьким "Кривбасом".

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