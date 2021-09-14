Перемогли представники "Маріуполя" та "Миная".

Нападник "Миная" Олег Вишневський визнаний найкращим гравцем 7-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

У поєдинку проти "Чорноморця" 25-річний Вишневський забив другий гол своєї команди. Форвард допоміг "Минаю" не програти одеситам. У голосуванні Олег випередив гравця "Маріуполя" Дмитра Топалова, котрий оформив дубль у ворота "Колосу".

Також УПЛ спільно з Всеукраїнським об'єднанням тренерів визначила кращого коуча за підсумками 7-го туру. Цю нагороду здобув головний тренер "Маріуполя" Остап Маркевич. 43-річний фахівець набрав 4,6 бала з п'яти можливих. Він з маріупольцями обіграв ковалівський "Колос" (3:1).

УПЛ: підсумки 7-го туру

Після 7-го туру "Динамо" набрало 19 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (16 очок) та "Олександрія" (14 очок).

Аутсайдером турніру є "Львів" - 2 очки.

У гонці бомбардирів турніру лідирують Лассіна Траоре, Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрій Кулаков, Віктор Циганков і Віталій Буяльський. Всі вони забили по 5 голів.

Автор: Артем Будрін