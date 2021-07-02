Українська Прем'єр-ліга, яка нещодавно затвердила календар нового сезону, визначила найкращих гравців, тренера та арбітра сезону 2020-2021.
Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
Переможці номінацій були визначені за підсумками опитувань клубів-учасників УПЛ.
Найкращий гравець сезону - Віталій Буяльський ("Динамо")
Найкращий тренер сезону - Мірча Луческу ("Динамо")
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Найкращий воротар сезону - Георгій Бущан ("Динамо) та Анатолій Трубін ("Шахтар") - обидва набрали однакову кількість балів
Найкращий молодий футболіст сезону - Ілля Забарний ("Динамо")
Найкращий арбітр сезону - Катерина Монзуль
УПЛ 2020-2021: підсумки
- Чемпіоном України вперше з 2016 року стало "Динамо". Мірча Луческу привів команду до золотих медалей у першому ж сезоні біля керма киян.
- Срібні медалі виграв "Шахтар", а бронзові вдруге поспіль завоювала "Зоря".
- Найкращим бомбардиром УПЛ став Владислав Кулач з "Ворскли" (15 голів).
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