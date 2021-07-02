Майже всі нагороди дісталися представникам "Динамо".

Українська Прем'єр-ліга, яка нещодавно затвердила календар нового сезону, визначила найкращих гравців, тренера та арбітра сезону 2020-2021.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Переможці номінацій були визначені за підсумками опитувань клубів-учасників УПЛ.

Найкращий гравець сезону - Віталій Буяльський ("Динамо")

Найкращий тренер сезону - Мірча Луческу ("Динамо")

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Найкращий воротар сезону - Георгій Бущан ("Динамо) та Анатолій Трубін ("Шахтар") - обидва набрали однакову кількість балів

Найкращий молодий футболіст сезону - Ілля Забарний ("Динамо")

Найкращий арбітр сезону - Катерина Монзуль

УПЛ 2020-2021: підсумки

Чемпіоном України вперше з 2016 року стало "Динамо". Мірча Луческу привів команду до золотих медалей у першому ж сезоні біля керма киян.

Срібні медалі виграв "Шахтар", а бронзові вдруге поспіль завоювала "Зоря".

Найкращим бомбардиром УПЛ став Владислав Кулач з "Ворскли" (15 голів).

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Автор: Антон Дудар