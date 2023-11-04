ЛНЗ втратив перемогу над "Колосом" у 13-му турі чемпіонату України.

У суботу, 4 листопада, відбувся поєдинок 13-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому ЛНЗ приймав "Колос".

Гра проходила на стадіоні "Центральний" у Черкасах і завершилася внічию.

Перший гол у цій зустрічі забили футболісти черкаської команди - на 20-й хвилині з передачі Назарія Муравського забив Сергій Шестаков. Зрівняти рахунок "Колосу" вдалося в кінцівці зустрічі - на 79-й хвилині Вадим Мілько реалізував пенальті.

Відео дня

ЛНЗ - "Колос" - 1:1

Голи: Шестаков, 20 - Мілько, 79

ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Ковальов, Муравський, Стасюк, Рибалка, Калюжний (Олійник, 7, Тарасенко, 82), Савін (Наумець, 68), Бойко, С. Шестаков (Прядун, 81), Хобленко

"Колос": Фесюн, Ємець, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Лучкевич, Демченко (Тотовицький, 61), Богданов (Мілько, 69), Мякушко (Велетень, 79), Безбородько (Салабай, 79), Ільїн (Болбат, 61)

"Колос" набрав 17 очок і піднявся на 7-е місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. Клуб з Ковалівки обійшов у таблиці київське "Динамо". ЛНЗ з 13 балами йде на 10-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України черкаський ЛНЗ зіграє проти луганської "Зорі", а "Колос" поміряється силами з "Минаєм".

Вас також можуть зацікавити новини: