Четверту команду минулого сезону обіграла "Олександрія".

У 5-му турі чемпіонату України з футболу "Колос" приймав "Олександрію". Гості завдали господарям першої поразки в сезоні.

Єдиний у матчі гол був забитий у другому таймі - Владислав Бабогло точно пробив головою після подачі кутового.

Після п'яти турів у "Колоса" - 5 очок і дев'яте місце в таблиці. У "Олександрії" - 10 очок і шостий рядок.

"Колос" - "Олександрія" - 0:1

Гол: Бабогло, 51

"Колос": Маханьков, Золотов, Павловець (Костишин, 75), Петров, Новак (Гавриш, 6), Саків (Чорноморець, 76), Чурко, Нгамба, Мілько, Каріока, Сітчинава (Лисенко, 76)

"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Калюжний (Дришлюк, 90+2), Ковалець, Демченко (Рибалка, 46), Кожушко (Одарюк, 65), Спінеллі (Устименко, 46), Третьяков

Попередження: Мілько, Богданов, Гавриш, Каріока - Демченко, Калюжний, Дубра

Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Українська Прем'єр-ліга: 5-й тур

Автор: Антон Дудар