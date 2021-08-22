У 5-му турі чемпіонату України з футболу "Колос" приймав "Олександрію". Гості завдали господарям першої поразки в сезоні.
Єдиний у матчі гол був забитий у другому таймі - Владислав Бабогло точно пробив головою після подачі кутового.
Після п'яти турів у "Колоса" - 5 очок і дев'яте місце в таблиці. У "Олександрії" - 10 очок і шостий рядок.
"Колос" - "Олександрія" - 0:1
Гол: Бабогло, 51
"Колос": Маханьков, Золотов, Павловець (Костишин, 75), Петров, Новак (Гавриш, 6), Саків (Чорноморець, 76), Чурко, Нгамба, Мілько, Каріока, Сітчинава (Лисенко, 76)
"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Калюжний (Дришлюк, 90+2), Ковалець, Демченко (Рибалка, 46), Кожушко (Одарюк, 65), Спінеллі (Устименко, 46), Третьяков
Попередження: Мілько, Богданов, Гавриш, Каріока - Демченко, Калюжний, Дубра
Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".
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