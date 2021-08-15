У рамках 4-го туру чемпіонату України "Колос" приймав "Рух". Матч завершився внічию.
Гості вийшли вперед у першому таймі - Андрій Борячук відзначився після передачі з лівого флангу.
У середині другого тайму "Рух" залишився в меншості, однак це не завадило львів'янам відігратися. Євген Новак скористався відскоком м'яча і зрівняв рахунок.
"Колос" набрав 5 очок після трьох матчів, а у "Руху" - 4 очки після чотирьох ігор.
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"Колос" - "Рух" - 1:1
Голи: Новак, 65 - Борячук, 24
"Колос": Волинець, Ром, Гавриш, Новак, Саків, Чурко, Задоя (Нгамба, 56), Костишин (Ільїн, 46), Каріока (Золотов, 60), Нурієв (Мілько, 26), Лисенко (Сітчинава, 46)
"Рух": Паньків, Гагун, Білий, Дідик, Мисик, Карасюк, Бойчук (Кузик, 83), Оріховський (Кухарук, 90+4), Федорчук, Климчук, Борячук (Кондраков, 76)
Попередження: Ром, Сітчінава, Нгамба - Дідик, Кондраков
Вилучення: Ром, 59
Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".
Українська Прем'єр-ліга: 4-й тур
- Поєдинки 4-го туру УПЛ проходять з 13 по 18 серпня: де і коли дивитися матчі.
Тур відкрився грою "Шахтаря" проти "Металіста 1925", в якому "гірники" здобули впевнену перемогу.
"Ворскла" і "Верес" в ще одному матчі туру сильнішого виявити не змогли.
Ще в двох матчах туру "Десна" знову перемогла, а "Зоря" втратила очки.