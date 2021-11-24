У перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату України суперники зіграли внічию.

"Минай" приймав "Колос" у перенесеному поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги.

На 50-й хвилині форвард господарів поля Данило Книш реалізував пенальті. Проте на останній компенсованій хвилині до другого тайму "Колос" врятувався завдяки голу Анатолія Нурієва. Гра завершилася внічию.

Таким чином, "Минай" набрав 10 очок в 15-и турах. У них 14-а позиція в турнірній таблиці. У "Колоса" на 5 залікових балів більше та десяте місце в таблиці.

"Минай" - "Колос" - 1:1

Голи: Книш, 50 - Нурієв, 90+6

"Минай": Кучер, Синьогуб, Горін, Семенко, Гончар, Кулієв, Петрусенко, Коваленко (Книш, 46), Хахльов, Ахмедзаде (Вишневський, 81), Селезньов (Білоног, 46)

"Колос": Волинець, Чорноморець, Павловець, Петров (Ром, 87), Золотов, Задоя, Ільїн, Мілько (Ренан, 61), Костишин (Нурієв, 46), Чурко, Лисенко (Січінава, 51)

Відео голу Книша

Відео голу Нурієва

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"Динамо" і "Шахтар" мають рівну кількість очок після першого кола (38), але кияни попереду за рахунок різниці м'ячів.

До трійки лідерів за підсумками першого кола увійшла "Ворскла", у якої 31 очко.

Аутсайдерами турніру є "Минай" (10 очок після 15 матчів), "Інгулець" (10 очок після 14 матчів) і "Маріуполь" (7 очок після 15 матчів).

Гонку бомбардирів очолює Артем Довбик, який забив 10 м'ячів.

Автор: Артем Будрін