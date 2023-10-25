"Дніпро-1" піднявся на четверте місце в турнірній таблиці.

У середу, 25 жовтня, відбувся перенесений поєдинок 1-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала "Дніпро-1".

Гра проходила на стадіоні "Ворскла" в Полтаві і завершилася перемогою гостей.

Рахунок у матчі був відкритий на п'ятій хвилині - відзначився нападник "Дніпра-1" Олександр Філіппов. На 40-й хвилині зустрічі Руслан Степанюк рахунок зрівняв, забивши після передачі Іллі Крупського. Однак лише через дві хвилини Олексій Гуцуляк забив другий м'яч у ворота полтавців і вивів дніпрян вперед.

На старті другого тайму підопічні Юрія Максимова забили третій м'яч - Олексій Гуцуляк оформив дубль, реалізувавши пас Олександра Піхальонка.

У компенсований час Руслан Степанюк реалізував пенальті і встановив фінальний рахунок на табло - 2:3 на користь "Дніпра-1".

"Ворскла" - "Дніпро-1" - 2:3

Голи: Крупський 40, Степанюк 90 (пен) - Філіппов 5, Гуцуляк 42, 53

"Ворскла": Ісенко, Пердута, Скляр (Юрченко 78), Корнієнко (Бацула 62), Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупський, Нестеренко (Родрігес 83), Кане, Сантана

"Дніпро-1": Кінарейкін, Каплієнко, Кравець, Сваток, Адамюк, Лєднєв, Горбунов (Рубчинський 59), Бабенко (Мірошниченко 82), Піхальонок (Горін 75), Гуцуляк (Танчик 82), Філіппов (Пурита 74)

Попередження: Сантана 10, Пердута 24, Скляр 66 - Горбунов 32, Горін 89

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Дніпру-1" піднятися на 4-е місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі команди Юрія Максимова 21 набране очко. "Ворскла" з 13 балами займає 9-й рядок.

У наступному турі чемпіонату України "Дніпро-1" зіграє проти "Кривбасу", а "Ворскла" зустрінеться з "Металістом 1925".

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