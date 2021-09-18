У 8-му турі Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" здобув домашню перемогу над "Вересом".
На 75-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення Михайла Сергійчука, який отримав пряму червону картку.
Вже через три хвилини "Дніпро-1" забив переможний м'яч. Його автором став Маріо Чуже, якому залишалося не промахнутися по воротах після пасу Невена Джурасека.
"Дніпро-1" набрав 16 очок і йде в УПЛ четвертим. "Верес" (11 очок) займає восьме місце.
"Дніпро-1" - "Верес" - 1:0
Гол: Чуже, 78
"Дніпро-1": Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 68), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок (Когут, 63), Назаренко (Чуже, 65), Джурасек (Ді Франко, 90+1), Гуцуляк (Білл, 63), Довбик
"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров (Петко, 83), Клець (Полулях, 80), Г. Пасіч (Дахновський, 84), Панасенко (Шестаков, 81), Є. Пасіч (Тимофеєнко, 80), Сергійчук
Попередження: Сваток, Добвік, Джурасек, Адамюк - Тимофієнко
Видалення: Сергійчук, 75
Відео голу
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