Дніпряни здобули мінімальну перемогу в матчі.

У 8-му турі Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" здобув домашню перемогу над "Вересом".

На 75-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення Михайла Сергійчука, який отримав пряму червону картку.

Вже через три хвилини "Дніпро-1" забив переможний м'яч. Його автором став Маріо Чуже, якому залишалося не промахнутися по воротах після пасу Невена Джурасека.

"Дніпро-1" набрав 16 очок і йде в УПЛ четвертим. "Верес" (11 очок) займає восьме місце.

"Дніпро-1" - "Верес" - 1:0

Гол: Чуже, 78

"Дніпро-1": Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 68), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок (Когут, 63), Назаренко (Чуже, 65), Джурасек (Ді Франко, 90+1), Гуцуляк (Білл, 63), Довбик

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров (Петко, 83), Клець (Полулях, 80), Г. Пасіч (Дахновський, 84), Панасенко (Шестаков, 81), Є. Пасіч (Тимофеєнко, 80), Сергійчук

Попередження: Сваток, Добвік, Джурасек, Адамюк - Тимофієнко

Видалення: Сергійчук, 75

Відео голу

Українська Прем'єр-ліга: 8-й тур

Автор: Антон Дудар