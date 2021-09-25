Кияни здобули чергову перемогу в чемпіонаті.

Київське "Динамо" в рамках 9-го туру чемпіонату України грало у Львові з "Рухом". Команда Мірчі Луческу здобула перемогу.

Обидва м'ячі гості забили до перерви - спершу пенальті реалізував Віктор Циганков, а потім Денис Гармаш забив вже свій третій гол у поточному чемпіонаті.

"Динамо" набрало 25 очок і зберегло 3 очки переваги над "Шахтарем" у чемпіонській гонці. "Рух", у якого 8 очок, займає дев'яте місце.

"Рух" - "Динамо" - 0:2

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Голи: Циганков, 29 (з пенальті), Гармаш, 38

"Рух": Паньків, Гагун, Білий, Мартинюк, Мисик, Карасюк, Сич, Климчук (Лях, 58), Притула (Оріховський, 65), Бойчук (Рунич, 65), Борячук (Кондраков, 58)

"Динамо": Бущан, Тимчик, Кендзьора, Шабанов, Миколенко (Караваєв, 77), Андрієвський, Шепелєв, Циганков (Де Пена, 85), Гармаш, Вербич (Вітіньо, 61), Супряга (Шкурін, 62)

Попередження: Сич, Гагун, Білий, Карасюк

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Автор: Антон Дудар