В битві аутсайдерів сильнішого не виявилося.

В 12-му турі УПЛ відбулася битва аутсайдерів. В Одесі місцевий "Чорноморець" приймав "Львів".

В період з 71-ї по 77-ту хвилину команди обмінялися голами та розійшлися миром - 1:1. Відзначимо, що для наставника "Львову" Олега Дулуба це був особливий поєдинок, адже білоруський тренер очолював "Чорноморець" у 2017 році.

Команди продовжать бути сусідами в таблиці УПЛ. 7 очок в обох колективів: 13-е місце у "Львову" і на рядок нижче розташувався "Чорноморець".

"Чорноморець" - "Львів" - 1:1

Голи: Михайленко, 71 - Ернест, 77

"Чорноморець": Кучерук, Дубко, Біловар, Вантух, Путря, Кузик (Авагімян, 70), Михайленко, Вачиберадзе (Ісаєнко, 69), Смирний, Цитаїшвілі, Бугай (Ванат, 70)

"Львів": Ільющенков, Брікнер, Романчук, Лека, Якимець (Ременяк, 59), Чир'як (Нич, 59), Довгий, Зозуля (Грисьо, 75), Ернест, Політило, Альваро (Семенів, 67)

Відео огляд поєдинку.

УПЛ: 12-й тур

Автор: Артем Будрін