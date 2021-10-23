В 12-му турі УПЛ відбулася битва аутсайдерів. В Одесі місцевий "Чорноморець" приймав "Львів".
В період з 71-ї по 77-ту хвилину команди обмінялися голами та розійшлися миром - 1:1. Відзначимо, що для наставника "Львову" Олега Дулуба це був особливий поєдинок, адже білоруський тренер очолював "Чорноморець" у 2017 році.
Команди продовжать бути сусідами в таблиці УПЛ. 7 очок в обох колективів: 13-е місце у "Львову" і на рядок нижче розташувався "Чорноморець".
"Чорноморець" - "Львів" - 1:1
Голи: Михайленко, 71 - Ернест, 77
"Чорноморець": Кучерук, Дубко, Біловар, Вантух, Путря, Кузик (Авагімян, 70), Михайленко, Вачиберадзе (Ісаєнко, 69), Смирний, Цитаїшвілі, Бугай (Ванат, 70)
"Львів": Ільющенков, Брікнер, Романчук, Лека, Якимець (Ременяк, 59), Чир'як (Нич, 59), Довгий, Зозуля (Грисьо, 75), Ернест, Політило, Альваро (Семенів, 67)
Відео огляд поєдинку.
УПЛ: 12-й тур
- 12-й тур УПЛ проходить з 22 по 24 жовтня: де і коли дивитися матчі чемпіонату України.
- У стартовому матчі туру "Десна" та "Олександрія" поділили очки.
- "Металіст 1925" у домашньому поєдинку знищив "Інгулець", забивши 4 голи.
- "Верес" обіграв "Маріуполь" завдяки дублю Михайла Шестакова.
- "Шахтар" здолав "Ворсклу", котра була в меншості більшу частину гри.