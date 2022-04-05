Ультрас "Легії" закликали перевести гроші з матчу проти "Динамо".

Ультрас варшавської "Легії" Nieznani Sprawcy заявили про діалог з ультрас київського "Динамо", після якого закликали переказати кошти з благодійного матчу проти українського гранда перевіреним фондам, а не братам Суркісам.

Польські фанати також заявили, що мають намір бойкотувати благодійний матч "Легія" - "Динамо", який раніше анонсував український клуб.

"В останні дні ми спілкувалися з фанатами "Динамо", які зверталися до нас у зв'язку з майбутнім благодійним матчем "Легія" – "Динамо". Вони цінують нашу підтримку і дякують за будь-яку матеріальну допомогу, яку постійно отримує воююча Україна від нашого оточення.

Згідно з наданими ними перевіреними доказами та інформацією, власники "Динамо", брати Суркіси, завжди були проросійськими і співпрацювали з російськими політиками і лобістами. Григорій Суркіс був членом забороненої в Україні проросійської політичної партії. Після початку війни Суркіси втекли з України з грошима. Незважаючи на заяву Суркісів про допомогу українським лікарням і дитячим будинкам, ніяких доказів будь-якої підтримки немає.

У зв'язку з вищевикладеним ми вирішили не брати участь у цьому матчі. Звертаємося до керівництва "Легії" з проханням перерахувати дохід від цього матчу на рахунок перевіреного фонду, а не на рахунок власників "Динамо", проросійських братів Суркісів.

Людей, які збираються на матч, просимо реагувати на кожну спробу вивісити чорно-червоні прапори з поваги до польської історії", - йдеться в заяві ультрас Nieznani Sprawcy на їх сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, благодійний матч "Динамо" - "Легія" відбудеться 12 квітня у Варшаві. Керівництво київського гранда повідомило, що всі зібрані кошти за цей матч будуть перераховані на допомогу ЗСУ.

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