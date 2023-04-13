До цього захисник ще й залишився без клубу.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо відсторонення футболіста житомирського "Полісся" Вадима Червака від офіційних змагань на наступних півроку.

Ця дискваліфікація була спричинена діями гравця, котрий проявив неспортивну поведінку під час першого туру другого етапу Першої ліги України. Червак в одному з епізодів матчу штовхнув у спину арбітра Софію Причину через те, що вона не призначила пенальті у ворота "Металурга".

КДК УАФ відзначає, що під час засідання футболіст повністю визнав свою вину. Додамо, що відразу після матчу він вибачився перед футбольною спільнотою та арбітром за свої дії.

Відео дня

У Червака є право на подання оскарження щодо цього рішення до Апеляційного комітету УАФ.

Захисник уже перебуває без клубу. Вчора, 12 квітня, "Полісся" оголосило про розрив контракту з гравцем. Після цього він отримав статус вільного агента.

У складі житомирян Червак провів у цьому сезоні 12 матчів. Він приєднався до складу "вовків" наприкінці липня минулого року. До цього виступав за чеські клуби, а також в академіях "Динамо", "Шахтаря" та "Ворскли".

Відзначимо, що "Полісся" поступилося "Металургу" із рахунком 1:2. Житомиряни продовжують іти на другому місці Першої ліги. На даний момент вони поступаються лідеру "Оболоні" одним очком. Саме перші дві команди другого дивізіону за підсумками сезону отримають пряму путівку до УПЛ.

Вас також можуть зацікавити новини: