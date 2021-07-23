Роман Григорчук минулого року привів солігорський "Шахтар" до чемпіонського титулу.

Український фахівець Роман Григорчук залишив посаду головного тренера солігорського "Шахтаря".

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Сторони прийшли до рішення розірвати контракт за підсумками зустрічі, яка відбулася після матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти люксембурзької "Фоли". У цьому поєдинку "Шахтар" поступився з рахунком 1:2.

За тиждень до цього "Шахтар" вилетів з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, поступившись болгарському "Лудогорцю".

Читайте такожЗ унікальним рекордом: клуб відомого українського тренера виграв чемпіонат Білорусі з футболу

Водночас в чемпіонаті Білорусі "Шахтар" займає перше місце, а в червні команда встановила рекорд, здобувши 13 перемог на старті чемпіонату.

У минулому сезоні Григорчук привів "Шахтар" до чемпіонського титулу. У вересні минулого року він змінив на цій посаді іншого українця Юрія Вернидуба.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Антон Дудар