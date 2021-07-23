Український фахівець Роман Григорчук залишив посаду головного тренера солігорського "Шахтаря".
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
Сторони прийшли до рішення розірвати контракт за підсумками зустрічі, яка відбулася після матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти люксембурзької "Фоли". У цьому поєдинку "Шахтар" поступився з рахунком 1:2.
За тиждень до цього "Шахтар" вилетів з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, поступившись болгарському "Лудогорцю".
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Водночас в чемпіонаті Білорусі "Шахтар" займає перше місце, а в червні команда встановила рекорд, здобувши 13 перемог на старті чемпіонату.
У минулому сезоні Григорчук привів "Шахтар" до чемпіонського титулу. У вересні минулого року він змінив на цій посаді іншого українця Юрія Вернидуба.