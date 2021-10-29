Івано-франківський "Ураган" зіграв другий матч основного раунду Ліги чемпіонів. Підопічні Максима Павленка розгромили косовський "Лічені" з рахунком 7:1.

Отож, "Ураган" достроково оформив вихід до еліт-раунду Ліги чемпіонів. 31 жовтня "дракони" проведуть поєдинок проти румунського клубу "Юнайтед Галац". Це протистояння не має турнірного значення: франківчани вже не віддадуть першу позицію, а румуни в будь-якому разі будуть останніми.

"Ураган" в 1-му турі обіграв азербайджанський "Араз" з рахунком 2:1.

Турнір починається з двох етапів. У першому раунді, який називається попереднім, визначаються групи за жеребом (у групі може бути 3 або 4 команди, залежно від кількості учасників). У цьому етапі беруть участь команди з країн з найгіршим коефіцієнтом УЄФА. Кожна команда грає одна з одною і команда з найбільшою кількістю очок проходить далі. Решта - вилітають.

Другий раунд, який називається основним, складається з шести груп по чотири команди, з яких промоушен здобувають лише перші дві з кожної групи.