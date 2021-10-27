Мар'ян Швед вдруге відзначився в поточному сезоні.

У поєдинку 1/16 фіналу Кубку Бельгії "Мехелен" з рахунком 2:1 здолав "Сен-Жілуаз", котрий несподівано для всіх очолює турнірну таблицю Ліги Жупіле після 12 турів чемпіонату.

Український півзахисник "Мехелену" Мар'ян Швед на 16-й хвилині відкрив рахунок на табло та заклав фундамент для перемоги команди.

Для Шведа це другий гол у сезоні, в рамках чемпіонату Бельгії він також забивав "Сен-Жілуазу".

Зауважимо, що Швед у своєму активі має дві гри за національну збірну України.

— KV Mechelen (@kvmechelen) October 27, 2021

Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"

У серпні минулого року Швед перейшов з шотландського "Селтіка" в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.

Спочатку справи у Шведа йшли не дуже добре. І в грудні тренер "Мехелена" публічно розкритикував Шведа, заявивши, що він "ставить себе вище команди". Після цього українець взявся за голову, зумів проявити себе й закріпився в основному складі.

"Мехелен" літом 2021 року придбав Шведа, права на якого були в шотландського "Селтіка".

У 31 матчі за бельгійський клуб Швед забив 7 голів і віддав три гольові передачі.

Автор: Артем Будрін