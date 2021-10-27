У поєдинку 1/16 фіналу Кубку Бельгії "Мехелен" з рахунком 2:1 здолав "Сен-Жілуаз", котрий несподівано для всіх очолює турнірну таблицю Ліги Жупіле після 12 турів чемпіонату.

Український півзахисник "Мехелену" Мар'ян Швед на 16-й хвилині відкрив рахунок на табло та заклав фундамент для перемоги команди.

Для Шведа це другий гол у сезоні, в рамках чемпіонату Бельгії він також забивав "Сен-Жілуазу".

Зауважимо, що Швед у своєму активі має дві гри за національну збірну України.

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Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"

Автор: Артем Будрін