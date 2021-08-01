Олександр Зінченко і Влада Седан чекають дитину / фото instagram.com/zinchenko_96
Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко дізнався про стать своєї дитини.
Зінченко опублікував зворушливе відео на своїй сторінці в Instagram.
Дружина футболіста, телеведуча Влада Седан вивела Зінченка із зав'язаними очима на поле НСК "Олімпійський" в Києві. Потім він зняв пов'язку і пробив по воротах, до яких були прив'язані три кулі.
Зінченко влучив по кулі - вона лопнула і з неї пішов рожевий дим. А на табло з'явився напис: "Це дівчинка".
Після цього пара почала обніматися і цілувати один одного.
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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Олександра Зінченка і телеведучої влади Седан стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а весільну церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві 24 серпня 2020 року, про що повідомила сама наречена.
- Пізніше Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп.
- Раніше Зінченко показував у мережі знімок УЗД дитини.