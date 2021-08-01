Футболіст збірної України опублікував в мережі зворушливе відео.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко дізнався про стать своєї дитини.

Зінченко опублікував зворушливе відео на своїй сторінці в Instagram.

Дружина футболіста, телеведуча Влада Седан вивела Зінченка із зав'язаними очима на поле НСК "Олімпійський" в Києві. Потім він зняв пов'язку і пробив по воротах, до яких були прив'язані три кулі.

Зінченко влучив по кулі - вона лопнула і з неї пішов рожевий дим. А на табло з'явився напис: "Це дівчинка".

Після цього пара почала обніматися і цілувати один одного.

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Автор: Антон Дудар