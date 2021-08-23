Також Мар'ян Швед заробив жовту картку в цьому поєдинку.

Екс-півзахисник львівських "Карпат" Мар'ян Швед відзначився забитим м'ячем в матчі 5-го туру чемпіонату Бельгії. 24-річний українець виступає за "Мехелен" і він забив переможний гол у ворота "Сен-Жілуаза".

Коли на табло був нічийний рахунок 1:1, то український вінгер спромігся вивести свою команду вперед на 55-й хвилині гри. За 10 хвилин після взяття воріт Швед побачив жовту картку від арбітра за порушення правил. У підсумку, "Мехелен" переміг з рахунком 3:1.

Зауважимо, що в поточному сезоні чемпіонату Бельгії Мар'ян забив вперше, це була його третя гра.

"Мехелен" цим літом придбав Шведа, права на якого були в шотландського "Селтіка".

Швед у своєму активі має дві гри за національну збірну України.

Відео голу Мар'яна.

Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"

У серпні минулого року Швед перейшов з шотландського "Селтіка" в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.

Спочатку справи у Шведа йшли не дуже добре. І в грудні тренер "Мехелена" публічно розкритикував Шведа, заявивши, що він "ставить себе вище команди". Після цього українець взявся за голову, зумів проявити себе і в останніх іграх закріпився в основному складі.

У 25 матчах за бельгійський клуб Швед забив 6 голів і віддав три гольові передачі.

Автор: Артем Будрін