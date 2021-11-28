Євген Шахов забив переможний м'яч / фото twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL
Український півзахисник Євген Шахов відзначився переможним голом у матчі чемпіонату Греції між "Яніною" і АЕКом.
Шахов вийшов на заміну на 79-й хвилині за рахунку 1:1, а на 90-й приніс АЕКу перемогу.
Український футболіст завдав удару з-за меж штрафного - невеликий рикошет дезорієнтував воротаря, і м'яч опинився в сітці.
Таким чином, АЕК переміг з рахунком 2:1.
Для Шахова це перший гол у поточному сезоні. Також в активі українця один гольовий пас у дев'яти матчах сезону.
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Євген Шахов: кар'єра
- 30-річний Шахов виступав за "Дніпро", київський "Арсенал", грецький ПАОК, італійський "Лечче", а з 2020 року захищає кольори АЕКа.
- З "Дніпром" Шахов ставав фіналістом Ліги Європи, а також вигравав срібні та бронзові медалі УПЛ. З ПАОКом українець став чемпіоном Греції та тричі виграв Кубок Греції.
- У складі збірної України він провів 7 матчів, в яких забив 1 гол.