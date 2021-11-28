Євген Шахов приніс АЕКу вольову перемогу.

Український півзахисник Євген Шахов відзначився переможним голом у матчі чемпіонату Греції між "Яніною" і АЕКом.

Шахов вийшов на заміну на 79-й хвилині за рахунку 1:1, а на 90-й приніс АЕКу перемогу.

Український футболіст завдав удару з-за меж штрафного - невеликий рикошет дезорієнтував воротаря, і м'яч опинився в сітці.

Таким чином, АЕК переміг з рахунком 2:1.

Для Шахова це перший гол у поточному сезоні. Також в активі українця один гольовий пас у дев'яти матчах сезону.

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Євген Шахов: кар'єра

30-річний Шахов виступав за "Дніпро", київський "Арсенал", грецький ПАОК, італійський "Лечче", а з 2020 року захищає кольори АЕКа.

З "Дніпром" Шахов ставав фіналістом Ліги Європи, а також вигравав срібні та бронзові медалі УПЛ. З ПАОКом українець став чемпіоном Греції та тричі виграв Кубок Греції.

У складі збірної України він провів 7 матчів, в яких забив 1 гол.

Автор: Антон Дудар