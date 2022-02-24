Роман Яремчук врятував "Бенфіку" від поразки.

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" приймала нідерландський "Аякс". Поєдинок завершився внічию - 2:2.

Український форвард Роман Яремчук вийшов на заміну на 62-й хвилині й через 10 хвилин після появи врятував "орлів" від поразки.

Роман відсвяткував взяття воріт патріотично, показавши під формою "Бенфіки" футболку з гербом України.

Востаннє Яремчук забивав за "Бенфіку" 30 грудня минулого року.

"Бенфіка" (Португалія) – "Аякс" (Нідерланди) – 2:2

Голи: Алле, 26 (автогол), Яремчук, 72 – Тадіч, 18, Алле, 29

Відео голу Яремчука

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