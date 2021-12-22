Роман Безус закріпився в основному складі "Гента".

Український футболіст "Гента" Роман Безус потрапив до символічної збірної за підсумками 20-го туру чемпіонату Бельгії. Атакувальний хавбек віддав дві гольові передачі в останньому матчі Ліги Жупіле.

Збірну туру представив портал Sofascore.

За гру проти "Сент-Трюйдена" Безус отримав оцінку 8,0 і в символічній збірній зайняв місце в групі атаки.

"Гент" в цьому поєдинку здобув звитягу з рахунком 2:1.

У поточному сезоні Безус провів за "Гент" 22 матчі у всіх турнірах. Він забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.

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