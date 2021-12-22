Український футболіст "Гента" Роман Безус потрапив до символічної збірної за підсумками 20-го туру чемпіонату Бельгії. Атакувальний хавбек віддав дві гольові передачі в останньому матчі Ліги Жупіле.
Збірну туру представив портал Sofascore.
За гру проти "Сент-Трюйдена" Безус отримав оцінку 8,0 і в символічній збірній зайняв місце в групі атаки.
"Гент" в цьому поєдинку здобув звитягу з рахунком 2:1.
У поточному сезоні Безус провів за "Гент" 22 матчі у всіх турнірах. Він забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.
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Роман Безус: кар'єра в Бельгії
- Екс-гравець "Ворскли", "Динамо" і "Дніпра" Безус виступає в Бельгії з 2016 року. Спершу він грав за "Сент-Трюйден", а у 2019 році перейшов у "Гент".
- За "Гент" 31-річний українець провів 104 матчі, в яких забив 17 голів і віддав 18 гольових передач.
- Влітку Безус був включений до складу збірної України на Євро-2020. На чемпіонаті він з'явився на полі один раз.