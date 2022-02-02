Артем Шабанов продовжить свою кар'єру в угорському "Фехерварі".

29-річний центральний захисник Артем Шабанов покинув київське "Динамо" й став гравцем угорського "Фехервара".

Про це повідомила прес-служба "Динамо".

Шабанов перейшов до киян в січні 2018 року з донецького "Олімпіка". У складі "біло-синіх" Артем зіграв 58 поєдинків в українській Прем'єр-лізі, 7 - в Кубку України та 12 - у єврокубках. Шабанов чотири рази відзначався забитими голами у футболці "Динамо".

Зауважимо, що Артем має два матчі за національну збірну України. Нагадаємо, що раніше до "Фехервару" перейшов інший українець з "Динамо".

У "Фехерварі" вже грають два українці - Іван Петряк та Євген Макаренко.

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