29-річний центральний захисник Артем Шабанов покинув київське "Динамо" й став гравцем угорського "Фехервара".
Про це повідомила прес-служба "Динамо".
Шабанов перейшов до киян в січні 2018 року з донецького "Олімпіка". У складі "біло-синіх" Артем зіграв 58 поєдинків в українській Прем'єр-лізі, 7 - в Кубку України та 12 - у єврокубках. Шабанов чотири рази відзначався забитими голами у футболці "Динамо".
Зауважимо, що Артем має два матчі за національну збірну України. Нагадаємо, що раніше до "Фехервару" перейшов інший українець з "Динамо".
У "Фехерварі" вже грають два українці - Іван Петряк та Євген Макаренко.
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Динамо Київ: результати в сезоні
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло до 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Біло-сині" програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.