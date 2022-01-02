Хорватський "Осієк" викупив у австрійського ЛАСКу контракт українського футболіста Євгена Чеберка.
Про це офіційно повідомляє прес-служба "Осієка".
23-річний захисник підписав з хорватським клубом угоду до 2025 року. З лютого 2021 року Євген виступав за "Осієк" на правах оренди.
За неофіційними даними Чеберко обійшовся "Осієку" в 1 мільйон 100 тисяч євро. Австрійський ЛАСК хотів повернути українця, але "Осієк" зробив грошову пропозицію, від якої ЛАСК не зміг відмовитися.
Transfermarkt оцінює Євгена у 750 тисяч євро.
Зауважимо, що "Осієк" в поточному сезоні ділить першу позицію в чемпіонаті Хорватії разом з "Рієкою" та загребським "Динамо" (в усіх по 40 очок, а в "Динамо" ще й матч у запасі)
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Євген Чеберко: кар'єра
- В Україні Чеберко виступав за "Дніпро" та "Зорю". У 2020 році він приєднався до австрійського ЛАСКу і зіграв 5 матчів у місцевому чемпіонаті. Також в Лізі Європи Євген у складі ЛАСКу потрапив до символічної команди за підсумками останнього туру сезону 2020/2021.
- На рахунку Чеберка 1 поєдинок у футболці національної збірної України.