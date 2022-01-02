Євген Чеберко офіційно став гравцем "Осієка".

Хорватський "Осієк" викупив у австрійського ЛАСКу контракт українського футболіста Євгена Чеберка.

Про це офіційно повідомляє прес-служба "Осієка".

23-річний захисник підписав з хорватським клубом угоду до 2025 року. З лютого 2021 року Євген виступав за "Осієк" на правах оренди.

За неофіційними даними Чеберко обійшовся "Осієку" в 1 мільйон 100 тисяч євро. Австрійський ЛАСК хотів повернути українця, але "Осієк" зробив грошову пропозицію, від якої ЛАСК не зміг відмовитися.

Transfermarkt оцінює Євгена у 750 тисяч євро.

Зауважимо, що "Осієк" в поточному сезоні ділить першу позицію в чемпіонаті Хорватії разом з "Рієкою" та загребським "Динамо" (в усіх по 40 очок, а в "Динамо" ще й матч у запасі)

Євген Чеберко: кар'єра