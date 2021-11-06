На рахунку Віктора Коваленка тепер уже дві гольові передачі за "Спецію".

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко віддав гольовий пас за "Спецію" в матчі чемпіонату Італії проти "Торіно".

Коваленко вп'яте поспіль вийшов на поле з перших хвилин, а результативною дією відзначився після перерви. На 58-й хвилині українець віддав передачу на Якопо Салу, який вколотив м'яч у сітку дальнім ударом.

Цей гол приніс "Спеції" перемогу в матчі - 1:0. Команда Коваленка набрала 11 очок і піднялася на 15-е місце в Серії А.

На рахунку Коваленка тепер один гол і дві гольові передачі в шести матчах в чемпіонаті Італії в цьому сезоні.

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Віктор Коваленко: кар'єра в Італії

На початку 2020 року Віктор Коваленко перейшов в "Аталанту" з "Шахтаря" за півроку до закінчення контракту з "гірниками". Футболіст підписав повноцінний контракт з італійським клубом, який розрахований на 4,5 роки. "Аталанта" заплатила "Шахтарю" за футболіста 700 тисяч євро.

Коваленко був другим українцем в "Аталанті" після Руслана Малиновського.

За "Аталанту" Коваленко зіграв тільки в одному матчі, а влітку був відданий в оренду в "Спецію".

Українець дебютував за новий клуб у серпні в матчі Кубка Італії.

Автор: Антон Дудар