Колишній півзахисник полтавської "Ворскли" Олег Міщенко виступав свого часу в РПЛ.

Відомий колишній футболіст молодіжної збірної України Олег Міщенко привітав своїх друзів з Росії новорічним поздоровленням президента РФ Володимира Путіна.

32-річний Міщенко розмістив у себе в Instagram-сторіз відео, на якому Путін вітає росіян з приходом 2022 року.

Міщенко таким чином адресував своє привітання футболістам, з якими він разом грав у російському "Амкарі". Олег підписав відеоролик - "З Новим роком, брати!".

Міщенко зробив свою сторінку в Instagram закритою, але репост скандального відео все одно опинився у вільному доступі.

Олег виступав в Україні за "Ворсклу", "Говерлу" і донецький "Металург", хоча сам є вихованцем академії київського "Динамо" (за першу команду киян так і не дебютував).

За російський "Амкар" він зіграв всього лише один матч у 2016 році, а потім перейшов в оренду в український "Іллічівець". Останнім клубом Олега був житомирський "Полісся". У 2018 році у віці 29 років Міщенко закінчив кар'єру. Зараз йому 32 і він тренує дітей в академії полтавської "Ворскли".

Раніше Міщенко тепло згадував своє перебування в російському "Амкарі" та казав, що досі дружить з російськими футболістами, котрих і відзначив на відео тегами. Також Олег зазначав, що йому Роман Зозуля "напихав" за фото біля Кремля.

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