Спільними силами йдемо до перемоги.

Українські футболісти, які виступають закордоном, пожертвували на потреби армії 16 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Трибуна".

За інформацією видання, українські футболісти-легіонери серед яких Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші зробили грошовий внесок. До волонтерської акції також долучився тренер Сергій Ребров.

Спільними зусиллями вони перевели до фонду на потреби армії 500 тисяч євро (близько 16,5 млн гривень). Сума продовжує збільшуватись.

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