Даяна Ястремська в двох сетах обіграла Мію Рістіч.

Відома українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі WTA 250 в італійському Палермо.

У поєдинку першого раунду 23-річна українка в двох сетах розгромила тенісистку з Сербії Мію Рістіч.

Palermo Ladies Open. Перший раунд

Міа Рістіч (Сербія) - Даяна Ястремська (Україна) - 4:6, 2:6

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Поєдинок тривав 1 годину і 32 хвилини. Ястремська двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала 6 з 11 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що Рістіч і Ястремська вперше зустрічалися на корті.

У поєдинку другого раунду турніру в Палермо українська тенісистка зіграє проти представниці Італії Жасмін Паоліні.

Раніше Ястремська і Паоліні зустрічалися шість разів. Рахунок в особистих зустрічах 5:1 на користь італійської теннсісткі.

Додамо, що призовий фонд турніру в Палермо становить понад 259 тисяч доларів. Даяна Ястремська вдруге бере участь у цьому змаганні. У 2019 українка дійшла до 1/4 фіналу, де програла Каміллі Джорджі з Італії.

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