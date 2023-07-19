Відома українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі WTA 250 в італійському Палермо.
У поєдинку першого раунду 23-річна українка в двох сетах розгромила тенісистку з Сербії Мію Рістіч.
Palermo Ladies Open. Перший раунд
Міа Рістіч (Сербія) - Даяна Ястремська (Україна) - 4:6, 2:6
Поєдинок тривав 1 годину і 32 хвилини. Ястремська двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала 6 з 11 брейк-пойнтів.
Відзначимо, що Рістіч і Ястремська вперше зустрічалися на корті.
У поєдинку другого раунду турніру в Палермо українська тенісистка зіграє проти представниці Італії Жасмін Паоліні.
Раніше Ястремська і Паоліні зустрічалися шість разів. Рахунок в особистих зустрічах 5:1 на користь італійської теннсісткі.
Додамо, що призовий фонд турніру в Палермо становить понад 259 тисяч доларів. Даяна Ястремська вдруге бере участь у цьому змаганні. У 2019 українка дійшла до 1/4 фіналу, де програла Каміллі Джорджі з Італії.