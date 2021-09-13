З 10 по 13 вересня пройшли матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу.
Результати всіх матчів туру
"Олександрія" - "Інгулець" - 1:0
Гол: Гринь, 53
"Рух" - "Зоря" - 1:1
Голи: Борячук, 37 - Аллахьяр, 74
"Металіст 1925" - "Динамо" - 0:2
Голи: Циганков, 47, Гармаш, 52
"Шахтар" - "Дніпро-1" - 2:0
Голи: Фернандо, 15, Траоре, 87
"Минай" - "Чорноморець" - 2:2
Голи: Байдал, 42 (пенальті), Вишневський, 53 - Ванат, 57, Авагімян, 64
"Колос" - "Маріуполь" - 1:3
Голи: Лисенко, 72 - Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26
"Ворскла" - "Десна" - 2:2
Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 - В. Волошин, 26, Безбородько, 32
"Верес" - ПФК "Львів" - 1:0
Гол: Кучеров, 53
Турнірна таблиця
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