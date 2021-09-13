Українська Прем'єр-ліга: результати 7-го туру, таблиця

"Динамо" і "Шахтар" здобули перемоги, а "Олександрія" вийшла на третє місце.

З 10 по 13 вересня пройшли матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу. Результати всіх матчів туру "Олександрія" - "Інгулець" - 1:0 Гол: Гринь, 53 "Рух" - "Зоря" - 1:1 Голи: Борячук, 37 - Аллахьяр, 74 "Металіст 1925" - "Динамо" - 0:2 Голи: Циганков, 47, Гармаш, 52 "Шахтар" - "Дніпро-1" - 2:0 Голи: Фернандо, 15, Траоре, 87 "Минай" - "Чорноморець" - 2:2 Голи: Байдал, 42 (пенальті), Вишневський, 53 - Ванат, 57, Авагімян, 64 "Колос" - "Маріуполь" - 1:3 Голи: Лисенко, 72 - Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26 "Ворскла" - "Десна" - 2:2 Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 - В. Волошин, 26, Безбородько, 32 "Верес" - ПФК "Львів" - 1:0 Гол: Кучеров, 53 Турнірна таблиця Читайте також УПЛ: стали відомі дата і час матчу Динамо - Шахтар у першому колі Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Руслан Степанюк, Андрій Кулаков, Денис Безбородько і Лассіна Траоре - всі вони забили по 5 голів. Автор: Антон Дудар

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