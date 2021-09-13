Динамо утримує лідерство в УПЛ / фото Динамо Київ

З 10 по 13 вересня пройшли матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу.

Результати всіх матчів туру

"Олександрія" - "Інгулець" - 1:0

Гол: Гринь, 53

"Рух" - "Зоря" - 1:1

Голи: Борячук, 37 - Аллахьяр, 74

"Металіст 1925" - "Динамо" - 0:2

Голи: Циганков, 47, Гармаш, 52

"Шахтар" - "Дніпро-1" - 2:0

Голи: Фернандо, 15, Траоре, 87

"Минай" - "Чорноморець" - 2:2

Голи: Байдал, 42 (пенальті), Вишневський, 53 - Ванат, 57, Авагімян, 64

"Колос" - "Маріуполь" - 1:3

Голи: Лисенко, 72 - Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26

"Ворскла" - "Десна" - 2:2

Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 - В. Волошин, 26, Безбородько, 32

"Верес" - ПФК "Львів" - 1:0

Гол: Кучеров, 53

Турнірна таблиця

upl.ua

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  • З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
  • Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолюють Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Руслан Степанюк, Андрій Кулаков, Денис Безбородько і Лассіна Траоре - всі вони забили по 5 голів.

Автор: Антон Дудар