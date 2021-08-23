Українська Прем'єр-ліга: результати 5-го туру, таблиця

"Динамо" вирвалося в одноосібні лідери чемпіонату.

З 20 по 23 серпня пройшли матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу. За підсумками цього туру одноосібним лідером чемпіонату стало "Динамо", яке розгромило чернігівську "Десну". Результати матчів "Маріуполь" - "Зоря" - 3:4 Голи: Кулаков, 47, Світюха, 79, Нікітішин, 89 - Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32 "Чорноморець" - "Шахтар" - 0:3 Голи: Судаков, 34, Алан Патрік, 45+5, Соломон, 90+4 "Ворскла" - "Металіст 1925" - 2:0 Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (автогол) "Дніпро-1" - "Рух" - 2:0 Голи: Ігнатенко, 27, Назаренко, 35 "Верес" - "Минай" - 1:0 Гол: Гегедош, 59 "Динамо" - "Десна" - 4:0 Голи: Буяльський, 30, 56, Циганков, 47 (з пенальті), Завійський, 79 (автогол) "Колос" - "Олександрія" - 0:1 Гол: Бабогло, 51 "Львів" - "Інгулець" - 1:2 Голи: Грисьо, 14 - Козак, 53, Сітало, 54 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-е в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів очолюють Віталій Буяльський ("Динамо"), Андрій Кулаков ("Маріуполь"), Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Дніпро-1") і Руслан Степанюк ("Ворскла"), які забили по 4 голи. Автор: Артем Будрін

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