Українська Прем'єр-ліга: результати 2-го туру, таблиця

Завершився другий тур чемпіонату України з футболу.

З 30 липня по 2 серпня пройшли матчі 2-го туру чемпіонату України. "Шахтар" і "Динамо" здобули розгромні перемоги. "Десна" набрала максимум очок за підсумками двох турів і лідирує в УПЛ поряд з "гірниками". Результати матчів ПФК "Львів" - "Шахтар" - 0:3 Голи: Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5 "Колос" - "Металіст 1925" - 1:0 Гол: Костишин, 72 "Чорноморець" - "Дніпро-1" - 0:3 Голи: Піхальонок, 40, Дубко, 50 (автогол), Адамюк, 62 "Минай" - "Олександрія" - 1:0 Гол: Вишневський, 90 "Маріуполь" - "Десна" - 1:2 Голи: Кулаков, 65 - Будківський, 70, Безбородько, 90+2 "Ворскла" - "Рух" - 2:0 Голи: Скляр, 42, Степанюк, 60 "Динамо" - "Верес" - 4:0 Голи: Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86 (з пенальті) "Інгулець" - "Зоря" - 1:5 Голи: Сітало, 75 - Кочергін, 6, 7, 51, Крістіан, 83, Фрімпонг, 90+2 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо". Автор: Антон Дудар

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