З 30 липня по 2 серпня пройшли матчі 2-го туру чемпіонату України.
"Шахтар" і "Динамо" здобули розгромні перемоги. "Десна" набрала максимум очок за підсумками двох турів і лідирує в УПЛ поряд з "гірниками".
Результати матчів
ПФК "Львів" - "Шахтар" - 0:3
Голи: Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5
"Колос" - "Металіст 1925" - 1:0
Гол: Костишин, 72
"Чорноморець" - "Дніпро-1" - 0:3
Голи: Піхальонок, 40, Дубко, 50 (автогол), Адамюк, 62
"Минай" - "Олександрія" - 1:0
Гол: Вишневський, 90
"Маріуполь" - "Десна" - 1:2
Голи: Кулаков, 65 - Будківський, 70, Безбородько, 90+2
"Ворскла" - "Рух" - 2:0
Голи: Скляр, 42, Степанюк, 60
"Динамо" - "Верес" - 4:0
Голи: Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86 (з пенальті)
"Інгулець" - "Зоря" - 1:5
Голи: Сітало, 75 - Кочергін, 6, 7, 51, Крістіан, 83, Фрімпонг, 90+2
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
- Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.
- З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".