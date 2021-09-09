З 10 по 13 вересня команди чемпіонату України з футболу проводитимуть матчі сьомого туру.
"Інгулець" та "Олександрія" будуть мірятися силами в дербі, оскільки ці клуби з однієї області - Кіровоградської. "Шахтар" прийматиме "Дніпро-1", а "Динамо" поїде в гості до "Металіста 1925".
Розклад матчів
10 вересня
19:30. "Олександрія" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 1"
11 вересня
14:00. "Рух" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 2"
17:00. "Металіст 1925" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 2"
19:30. "Шахтар" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 1"
12 вересня
14:00. "Минай" - "Чорноморець"
Трансляція - "Футбол 1"
17:00. "Колос" - "Маріуполь"
Трансляція - "Футбол 1"
19:30. "Ворскла" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 1"
13 вересня
19:30. "Верес" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
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Після шести турів у таблиці лідирує "Динамо", яке набрало 16 очок. У "Дніпра-1" та "Шахтаря" по 13 залікових пунктів. "Десна" має 12 очок.
В аутсайдерах - "Маріуполь" і "Львів", які набрали одне та два очка відповідно.
- Гонку бомбардирів на цю мить очолює Віталій Буяльський ("Динамо") - 5 голів.