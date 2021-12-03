Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 17-го туру

"Зоря" прийме "Інгулець", а "Чорноморець" поїде в гості до "Дніпра-1".

З третього по шосте грудня пройдуть поєдинки 17-го туру Української Прем'єр-ліги. Розклад матчів 3 грудня 17.00. "Шахтар" - "Львів" Трансляція - "Футбол 1" 4 грудня 14.00. "Верес" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Рух" - "Ворскла" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Металіст 1925" - "Колос" Трансляція - "Футбол 2" 5 грудня 14.00. "Зоря" - "Інгулець" Трансляція - УНІАН ТБ 17.00. "Олександрія" - "Минай" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Десна" - "Маріуполь" Трансляція - "Футбол 1" 6 грудня 19.30. "Дніпро-1" - "Чорноморець" Трансляція - УНІАН ТБ Читайте також УПЛ назвала найкращих гравця і тренера за підсумками 16-го туру УПЛ: перед 17-м туром Після 16 турів "Динамо" і "Шахтар" набрали по 41 очку. Кияни попереду за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Далі йдуть "Дніпро-1" (34 очки), "Зоря" (32) та "Ворскла" (31).

Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який забив 12 голів. Автор: Артем Будрін

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