Верес прийматиме Динамо / фото ФК Верес
З третього по шосте грудня пройдуть поєдинки 17-го туру Української Прем'єр-ліги.
Розклад матчів
3 грудня
17.00. "Шахтар" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
4 грудня
14.00. "Верес" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Рух" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Металіст 1925" - "Колос"
Трансляція - "Футбол 2"
5 грудня
14.00. "Зоря" - "Інгулець"
Трансляція - УНІАН ТБ
17.00. "Олександрія" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Десна" - "Маріуполь"
Трансляція - "Футбол 1"
6 грудня
19.30. "Дніпро-1" - "Чорноморець"
Трансляція - УНІАН ТБ
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УПЛ: перед 17-м туром
- Після 16 турів "Динамо" і "Шахтар" набрали по 41 очку. Кияни попереду за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Далі йдуть "Дніпро-1" (34 очки), "Зоря" (32) та "Ворскла" (31).
- Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який забив 12 голів.