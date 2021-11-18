Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 15-го туру

"Динамо" зіграє з "Чорноморцем", "Шахтар" прийме "Рух".

З 19 по 22 листопада будуть зіграні матчі 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату України з футболу. Розклад матчів 19 листопада 19:30 "Чорноморець" - "Динамо" Пряма трансляція - "Футбол 1" 20 листопада 14:00 "Львів" - "Зоря" Пряма трансляція - "Футбол 2" 17:00 "Шахтар" - "Рух" Пряма трансляція - "Футбол 2" 19:30 "Дніпро-1" - "Олександрія" Пряма трансляція - УНІАН ТВ 21 листопада 14:00 "Минай" - "Інгулець" Пряма трансляція - "Футбол 1" 17:00 "Ворскла" - "Маріуполь" Пряма трансляція - "Футбол 1" 19:30 "Десна" - "Колос" Пряма трансляція - "Футбол 1" 22 листопада 19:30 "Верес" - "Металіст 1925" Пряма трансляція - "Футбол 1" Читайте також Українська Прем'єр-ліга: всі результати 14-го туру, таблиця УПЛ: перед 15-м туром Після 14 турів "Шахтар" і "Динамо" набрали по 35 балів і лідирують в УПЛ. На першому місці йдуть "гірники" через кращі додаткові показники. Третє місце в турнірній таблиці займає луганська "Зоря", в активі якої 29 набраних очок.

Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забив Артем Довбик. Автор: Володимир Медяник

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