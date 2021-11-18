Дніпро-1 поміряється силами з Олександрією / фото ФК Дніпро-1

З 19 по 22 листопада будуть зіграні матчі 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.

Розклад матчів

19 листопада

19:30 "Чорноморець" - "Динамо"

Пряма трансляція - "Футбол 1"

20 листопада

14:00 "Львів" - "Зоря"

Пряма трансляція - "Футбол 2"

17:00 "Шахтар" - "Рух"

Пряма трансляція - "Футбол 2"

19:30 "Дніпро-1" - "Олександрія"

Пряма трансляція - УНІАН ТВ

21 листопада

14:00 "Минай" - "Інгулець"

Пряма трансляція - "Футбол 1"

17:00 "Ворскла" - "Маріуполь" 

Пряма трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Десна" - "Колос"

Пряма трансляція - "Футбол 1"

22 листопада

19:30 "Верес" - "Металіст 1925"

Пряма трансляція - "Футбол 1"

Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: всі результати 14-го туру, таблицяУПЛ: перед 15-м туром

  • Після 14 турів "Шахтар" і "Динамо" набрали по 35 балів і лідирують в УПЛ. На першому місці йдуть "гірники" через кращі додаткові показники. Третє місце в турнірній таблиці займає луганська "Зоря", в активі якої 29 набраних очок.
  • Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забив Артем Довбик.

Автор: Володимир Медяник