У півфіналі українки обіграли японський клуб.

Українська команда "Мрія-2006" стала переможцем жіночого Кубку чемпіонів світу 2023 року з пляжного футболу, який проходив в Італії.

Підопічні Юрія Клименка дійшли до фіналу турніру, перегравши по ходу змагань у груповому раунді нідерландську BSZ Ladies і сальвадорську Barra de Santiago, а в півфіналі — японську Lazo Apego. У вирішальному матчі українки здолали бразильську команду.

Фінал

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Мрія-2006 (Україна) — Sao Pedro (Бразилія) — 5:3

Голи: Костюк (6), Беднарська (9), Кліпаченко (22), Дубицька (28), Дехтяр (32) — Маяра (4), Таї (31, 35)

"Мрія-2006": Терех, Беднарська, Шпера, Воловенко, Дубицька, Костюк, Дехтяр, Випасняк, Кліпаченко, Тихонова, Кирильчук

1 жовтня у фіналі "Мрія-2006" зійшлася з бразильською Sao Pedro. Українки чудово провели поєдинок, не знітилися, коли пропустили м'яч на 4-й хвилині, і ще до закінчення першого періоду вийшли вперед. Відзначилися Юлія Костюк та Пауліна Беднарська.

У другому таймі Анастасія Кліпаченко збільшила перевагу нашої команди, а в третьому таймі Ірина Дубицька забила четвертий м'яч у ворота бразилійок. Потім суперниці обмінялися голами, причому у нас відзначилася Юлія Дехтяр. Під завісу матчу Sao Pedro забила ще раз, але на загальний результат це не вплинуло. У підсумку 5:3 — перемога "Мрії-2006".

Таким чином, наші дівчата стали переможницями жіночого Кубку чемпіонів світу-2023.

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