УАФ вимагатиме від Росії відшкодувати збитки, завдані спортивній інфраструктурі в результаті війни.

Українська асоціація футболу вимагатиме від Росії компенсації збитку за зруйновану її військами спортивну інфраструктуру в Україні.

Як повідомив телеканалу "Футбол" Андрій Павелко, зараз УАФ у співпраці з міжнародними партнерами готує позов до Європейського суду з прав людини.

"Зараз УАФ з усіма суб'єктами українського футболу готує юридичний позов до Російської Федерації за збитки, що завдала війна нашому футбольному життю. Я впевнений, що ми відпрацюємо з нашими міжнародними юридичними партнерами та аудиторськими партнерами потужну позицію щодо РФ і збитків, які завдала війна українському футболу.

Я впевнений, що запропонована юридична платформа надасть можливість відстоювати в усіх міжнародних судах відшкодування збитків, яких завдала нам Російська Федерація у війні, яку вона принесла до нашого дому.

Упевнений, що всі суб'єкти українського футболу, об'єднавшись, нададуть усю потрібну інформацію, щоб наші юристи могли опрацювати всі ці питання. Позови, які буде подано до ЄСПЛ та міжнародних судів, обов'язково будуть переможними, і ми відшкодуємо збитки, які завдала Російська Федерація нашому українському футболу", - заявив Павелко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.

Війська РФ з першого дня вторгнення обстрілюють українські міста, в результаті чого страждає громадянська інфструктура, в тому числі і спортивна. Російські ракети і бомби зруйнували безліч стадіонів і футбольних баз в Маріуполі, Чернігові, Харкові та багатьох інших містах України.

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