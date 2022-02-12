Олександр Зінченко вперше в 2022 році зіграв у матчі АПЛ.

У суботу, 12 лютого, в рамках 25-го туру англійської Прем'єр ліги "Манчестер Сіті" грав у гостях проти "Норвіча". Матч приймав стадіон "Карроу Роуд".

Гра проходила під тотальною перевагою "городян", що виразилося в підсумковому рахунку.

Хет-триком відзначився Рахім Стерлінг і ще один м'яч записав на свій рахунок Філ Фоден на початку другого тайму.

Чемпіонат Англії. 25-й тур

"Норвіч" - "Манчестер Сіті" - 0:4

Голи: Стерлінг, 31, 70, 90+1, Фоден, 48

"Норвіч": Ганн, Ааронс (Бірам, 63), Хейнлі, Гібсон, Вільямс, Мелоу (Норманн, 63), Маклін, Гілмор, Саржент (Доуелл, 87), Пуккі, Рашиця

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш, Аке, Зінченко, Фернандіньо, Гюндоган, Бернарду (Макаті, 75), Марез (Кайкі, 84), Стерлінг, Фоден (Ділеп, 82)

Відзначимо, що весь матч у складі гостей відіграв півзахисник збірної України Олександр Зінченко. Українець вперше з 26 грудня минулого року зіграв в поєдинку АПЛ. На початку січня Олександр перехворів ковідом, а після у нього була травма.

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