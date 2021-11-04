Президент "Реала" Флорентіно Перес висловився про воротаря збірної України Андрія Луніна. Власник клубу також розповів деталі переходу голкіпера з луганської "Зорі" до іспанського гранда.
Цитує Переса відомий український журналіст Роман Бебех, який зробив допис у Facebook.
"Лунін такий же сильний, як і Куртуа (головний конкурент Андрія - прим.ред.). У нього все буде гаразд. Тому хай українці не переживають за нього. Хто здійснив його трансфер у "Реал"? Я! Спочатку познайомився з його батьком. Андрій добре проявив себе на чемпіонаті світу U-20 і ми зробили цей трансфер", - сказав Перес.
Нагадаємо, що 22-річний страж воріт потрапив у сферу інтересів німецького топ-клубу.
Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".
- Лунін з осені 2020 року став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.
- До цього Андрій грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольному матчі перед сезоном 2020-2021.
- Також з'явилися чутки, що українець може перейти до чемпіона Франції.