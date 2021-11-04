Президент "Реала" Флорентіно Перес висловився про воротаря збірної України Андрія Луніна. Власник клубу також розповів деталі переходу голкіпера з луганської "Зорі" до іспанського гранда.

Цитує Переса відомий український журналіст Роман Бебех, який зробив допис у Facebook.

"Лунін такий же сильний, як і Куртуа (головний конкурент Андрія - прим.ред.). У нього все буде гаразд. Тому хай українці не переживають за нього. Хто здійснив його трансфер у "Реал"? Я! Спочатку познайомився з його батьком. Андрій добре проявив себе на чемпіонаті світу U-20 і ми зробили цей трансфер", - сказав Перес.