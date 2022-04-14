УЄФА офіційно назвав дату проведення перенесеного матчу півфіналу плей-оф відбору на ЧС-2022 між Шотландією та Україною.
Поєдинок має відбутися 1 червня в шотландському місті Глазго. Переможець вийде у фінал, де 5 червня у Кардіффі зіграє проти Уельсу.
Зміни торкнулися і календаря Ліги Націй, де українці знову мають битися з Шотландією, а також з Ірландією та Вірменією. Матч команди Олександра Петракова в Ірландії перенесли з 4 на 8 червня, а дуель із шотландцями – з 7 червня аж на вересень.
У разі потрапляння на чемпіонат світу в Катар Україна виступить в групі В, куди також потрапили Іран, США й Англія.
Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі буде проходити з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Це перший мундіаль в історії, який буде проведений не влітку, а в листопаді-грудні.
В рамках підготовки до матчу проти Шотландії Україна може провести товариські зустрічі з французами та македонцями.
Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022
- На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши до плей-оф.
- У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.