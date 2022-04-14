Зміни торкнулися і календаря Ліги Націй.

УЄФА офіційно назвав дату проведення перенесеного матчу півфіналу плей-оф відбору на ЧС-2022 між Шотландією та Україною.

Поєдинок має відбутися 1 червня в шотландському місті Глазго. Переможець вийде у фінал, де 5 червня у Кардіффі зіграє проти Уельсу.

Зміни торкнулися і календаря Ліги Націй, де українці знову мають битися з Шотландією, а також з Ірландією та Вірменією. Матч команди Олександра Петракова в Ірландії перенесли з 4 на 8 червня, а дуель із шотландцями – з 7 червня аж на вересень.

У разі потрапляння на чемпіонат світу в Катар Україна виступить в групі В, куди також потрапили Іран, США й Англія.

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі буде проходити з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Це перший мундіаль в історії, який буде проведений не влітку, а в листопаді-грудні.

В рамках підготовки до матчу проти Шотландії Україна може провести товариські зустрічі з французами та македонцями.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022