Уряд Великобританії передасть 2,3 мільярда фунтів Україні.

Уряд Великобританії передасть Україні всі кошти, виручені за продаж футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем торік.

Як повідомляє видання The Telegraph, кошти будуть направлені до спеціального фонду фінансової допомоги Україні. Найближчим часом схвалення на проведення транзакції має послідувати від ЄС.

Чиста виручка з продажу ФК "Челсі" становить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Відео дня

Повідомляється, що гроші надійдуть на рахунок фонду, який очолює колишній виконавчий директор UNICEF у Великобританії Майк Пенроуз. З фонду кошти підуть на відновлення освітніх закладів, допомогу медичного характеру та інші сфери. Всі кошти будуть розподілятися під контролем ЄС.

Відзначається, що сума в 2,3 млрд фунтів стане одним з найбільших благодійних пожертвувань жертвам війни в історії.

Нагадаємо, Роман Абрамович оголосив про рішення продати англійський футбольний клуб "Челсі" на початку березня 2022 року. Бізнесмен повідомив, що всі виручені від продажу гроші підуть до благодійного фонду, який буде створений для допомоги постраждалим на війні в Україні.

"Це включає в себе надання критично важливих засобів для задоволення невідкладних потреб жертв, а також підтримки довгострокової роботи з відновлення", - заявив Абрамович.

У травні минулого року консорціум на чолі з американським бізнесменом Тоддом Боелі придбав "Челсі" за 4,25 мільярда фунтів стерлінгів.

Вас також можуть зацікавити новини: